«Мы свою рыбу все равно поймаем»: в Свердловской области взорвали лед на Туре

В Свердловской области начали плановые противопаводковые работы. На реке Туре специалисты взорвали лед, чтобы предотвратить заторы и защитить мосты, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Лед на Туре взрывают, чтобы создать полыньи и обеспечить свободный проход воды во время паводка. Это должно снизить риск подтоплений и повреждения переправ.

Во время работ рыбаки отошли в сторону, но вскоре вернулись на лед, несмотря на предупреждения спасателей о его хрупкости.

«Маленько распугало, ну ничего страшного, мы свою рыбу все равно поймаем. Окунь, плотва, ерш, щука. В этом году много снега и большая наледь на реке», — рассказал рыбак из села Липовка Иван Чернышев.

Взрывники бурят по 15 лунок с каждой стороны моста, закладывают взрывчатку и соединяют заряды шнуром. После сигнала сирены специалисты отходят на безопасное расстояние, и лед поднимается вверх.

Производитель взрывных работ Олег Копырин пояснил, что цель — создать майну, через которую вода сможет свободно проходить при подъеме уровня.

Из-за ранней весны график сдвинули. Работы уже прошли у села Жуковское и деревни Галактионовка. Всего планируют очистить шесть мостов. За сутки в регионе пропилили 645 метров льда. Мониторинг 42 водохранилищ ведется дважды в день, отметил глава региона Денис Паслер.

