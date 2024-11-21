Красногорцы стали участниками акции «Военно-патриотический диктант-2024»

В России прошла III Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант-2024». Это мероприятие объединило людей разных возрастов и профессий, которые интересуются историей и культурой нашей страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в диктанте приняла участие сотрудница Филиала МАУ КДК «Красногорье» ДК «Луч» Екатерина Варга. Она активно поддерживает идеи военно-патриотического воспитания.

В рамках акции каждый желающий мог не только проверить свои знания, но и узнать много нового о героическом прошлом России, о тех людях, которые защищали её интересы и свободу. Диктант позволил участникам расширить свой кругозор, углубить знания о важных исторических событиях и личностях.

Такие просветительские акции способствуют сохранению исторической памяти и воспитанию чувства патриотизма у молодого поколения. Они помогают людям лучше понять свою историю, осознать ценность мира и свободы, а также укрепить связь между поколениями.

Участие в военно-патриотическом диктанте — это возможность не только проверить свои знания, но и проявить свою гражданскую позицию, поддержать идеи просвещения и воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.