МВД России объявило в розыск правнучку Чкалова Дарью Богданову

В середине апреля в отношении Дарьи Богдановой было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Она прославилась за призывы бомбить Москву. Также Богданова оплачивала покупки дронов небольшой дальности полета, которые используются на передовой со стороны Украины.

Богдановой 35 лет, вместе с мужем она проживает в Бельгии и имеет два гражданства — России и Израиля. У женщины есть бизнес в России — ей принадлежит 33% научно-технической компании «Авант». Согласно сведениям Telegram-канала Readovka, чистая прибыль этой фирмы в 2022 году составила 6.8 млн руб. Из этих денег, в частности, Дарья и спонсирует ВСУ.

В своих блогах на нескольких платформах она с гордостью сообщала, что оплатила надписи на украинских снарядах, которыми бомбили Донбасс.

После того, как высказывания Богдановой стали известны на всю страну, ее семья заявила, что не разделяет антироссийской позиции женщины. Они предположили, что Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга — экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение.