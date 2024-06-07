МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск

сегодня в 22:06

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск, следует из базы данных розыска МВД РФ.

По какой статье разыскивается украинский политик, не сообщается.

Тимошенко — украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины, премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.

Известность Тимошенко получила как один из лидеров «оранжевой революции» 2004-2005 годов на Украине.