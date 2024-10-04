МВД РФ объявило в розыск редактора интернет-издания «Жуквести»

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Информация об объявлении в розыск редактора новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлиты Знаменской появилась 4 октября, сообщает ТАСС .

Карточка с розыском Аэлиты Знаменской появилась в базе розыска МВД России. Причина, почему стражи порядка ищут редактора новостного интернет-издания, не уточняется.

На сайте портала «Жуквести» сказано, что Знаменская является выпускающим редактором, ведет журналистские расследования, а также занимается темами ЖКХ и происшествий.

Все подробности случившегося уточняются.