МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Валентина Наливайченко

МВД России объявило в розыск бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко, соответствующая информация есть в базе розыска, сообщает РБК .

Наливайченко возглавлял украинскую спецслужбу в 2006–2010 годы, и с 24 февраля 2014 года по 18 июня 2015-го, позднее он был избран в Раду. Кроме того, он баллотировался в президенты Украины в 2019 году.

СКР в 2014 году возбудил в отношении Наливайченко уголовные дела по статьям о клевете, воспрепятствовании деятельности журналиста, похищении и применении запрещенных методов войны. В 2022 году Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против Наливайченко из-за его слов о российских военнослужащих.

Ранее Наливайченко заявлял, что Служба безопасности Украины еще в 2015 году создала подразделение, которое занимается совершением убийств «предателей».