МВД признало песни лидера группы «Ногу свело!» противоречащими нацинтересам РФ

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ сочли некоторые песни основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского* противоречащими национальным интересам России, пишет ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда.

В качестве примеров приводятся записи его песен, созданных после начала СВО, в которых лидер «Ногу свело!» резко критикует деятельность российских властей из-за событий, связанных со специальной военной операцией на Украине.

В своем иске к Покровский* выразил свое несогласие с присвоенным ему статуса иноагента и потребовал исключить его из этого списка.

Ранее сообщалось, что солиста группы «Звери» Романа Билыка требуют проверить на предмет финансирования ВСУ. Музыканта проверят за высказывание против военной операции.

*Признан на территории РФ иноагентом.