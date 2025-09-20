МВД предупреждает о новых схемах обмана россиян

Мошенники в Telegram внедряют схему с перегоном авто из Европы

В Telegram активизировались мошеннические схемы, связанные с фиктивным перегоном автомобилей из Европы в Россию.

Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС, преступники создают профессионально оформленные каналы с большим числом подписчиков, реакциями и фотографиями машин, имитируя деятельность реальных компаний.

Заинтересованные покупатели, связываясь с «менеджерами», предоставляют паспортные данные и вносят предоплату за якобы заключаемый договор. Спустя время аферисты запрашивают дополнительный платеж — под видом таможенной пошлины или других сборов, — после чего исчезают, оставляя клиентов без денег и автомобиля.

В МВД отмечают, что подобные схемы стали массовыми из-за растущего спроса на иномарки и недостаточной осведомленности граждан о рисках. Эксперты рекомендуют проверять компании через официальные реестры, не переводить предоплаты на частные счета и требовать полноценные договоры.

