МВД предупредило о четырех главных схемах мошенников на сайтах знакомств

Официальный представитель МВД России Ирина Волк выделила четыре наиболее распространенные схемы обмана, которые используют мошенники на сайтах знакомств.

В их числе — выстраивание доверительных отношений с последующими просьбами о денежных переводах под предлогом тяжелых жизненных обстоятельств: болезни, аварии или срочной поездки. Другой частый сценарий — обещание личной встречи, для которой якобы требуются средства на визу, билеты или сопутствующие расходы.

Также злоумышленники создают фальшивые анкеты с поддельными фотографиями для получения доступа к персональным данным пользователей и вовлекают жертв в инвестиционные или азартные платформы через доверительное общение.

В МВД призвали граждан проявлять бдительность и немедленно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

