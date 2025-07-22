МВД порекомендовало детям говорить родителям при угрозах в интернете

Телефонных аферистов сможет разоблачить даже несовершеннолетний, если рассказать ему про «кодовые фразы», наиболее часто используемые преступниками. Это позволит снизить вероятность обмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД, которые оказались в распоряжении этого СМИ.

Мошенники обманывают и детей. Аферисты звонят несовершеннолетним, и выманивают деньги родителей, представляясь сотрудниками образовательных учреждений и государственных органов, входя в доверие.

Чтобы защититься от мошенников, МВД рекомендует научить ребенка распознавать их по «кодовым фразам». Чаще всего преступники говорят: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию»».

Еще ребенку нужно сказать, чтобы он не выполнял никакие действия, если его об этом просит незнакомец. Например, нельзя переходить по ссылке, указывать данные банковских карт, открывать приложения банков или разглашать код из смс-сообщения.

Еще МВД рекомендует научить ребенка тому, чтобы сразу обращаться к родителям, если у него в интернете или по телефону просят перечислить деньги, угрожают или, наоборот, обещают сделать подарок.