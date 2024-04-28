МВД переобъявило в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины
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Российское МВД снова объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, а еще экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, сообщает ТАСС.
Кроме того, министерство переобъявило в розыск активиста Геннадия Друзенко и украинских телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.
Все указанные граждане разыскиваются по уголовной статье. Против них возбуждены новые дела по УК РФ.
Отдельно отмечается, что у Куршутова также есть российское гражданство.