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МВД переобъявило в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

Российское МВД снова объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, а еще экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, сообщает ТАСС .

Кроме того, министерство переобъявило в розыск активиста Геннадия Друзенко и украинских телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.

Все указанные граждане разыскиваются по уголовной статье. Против них возбуждены новые дела по УК РФ.

Отдельно отмечается, что у Куршутова также есть российское гражданство.