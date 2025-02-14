МВД отрицает, что за полицейскими в Москве следят через «Безопасный регион»

Московский главк МВД РФ не контролирует полицейских с помощью системы «Безопасный город». Информация, размещенная в Telegram-каналах, не соответствует действительности, сообщает на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Ранее Baza написала, что городских полицейских предупредили о выводе изображения с камер в мегаполисе на компьютеры высокопоставленных руководителей. Такое решение было принято после того, как сотрудники не прошли несколько проверок.

В МВД напомнили, что контроль несения службы полицейскими проводится руководством территориальных и окружных подразделений на местах работы.

«Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества критически относиться к непроверенной информации, а за достоверными сведениями обращаться в пресс-службу столичной полиции», — заключили в главке.