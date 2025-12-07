МВД опровергло запрет на авторизацию по биометрии в приложениях банков

В некоторых СМИ распространяется информация о том, что МВД рекомендует отказаться от использования биометрических данных для входа в приложения банков. Эти новости не соответствуют действительности, сообщает «МВД Медиа» .

Face ID является надежным способом защиты персональных данных и фиопераций. Данный метод аутентификации активно используется банками РФ, а также он рекомендуется как эффективный инструмент, чтобы повысить уровень безопасности мобильных устройств и приложений.

Размещенные в СМИ публикации готовились на основе справочной информации и памяток, некоторые из них утратили актуальность на сегодняшний день.

В МВД посоветовали журналистам и представителям блогосферы при подготовке новостей и других материалов о деятельности министерства опираться на актуальную информацию, которая есть на официальных ресурсах ведомства, или обращаться за комментариями в пресс-центр МВД РФ.

