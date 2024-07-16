Музыкант из Павловского Посада записал совместный трек «БОЙСЯ» в поддержку бойцов СВО. Композиция — результат творческого союза музыкантов, которые словом и делом поддерживают российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Желание поднять боевой дух ребят на передовой объединило людей из разных городов России. В создании трека приняли участие: WANTARAM и Igor Tonika из Краснодара, Ари100крат из Орехово-Зуева, NEPLOKH. Свой вклад сделал и музыкант из Павловского Посада — Илья Тюляев под псевдонимом I.L.A.Y.

За плечами музыканта уже есть участие в программах на федеральных каналах, таких как «Первый канал» и «Рен ТВ», в общественном проекте «Народный фронт» и т. д. Его сольное и совместное творчество находит свой отклик у военнослужащих со всей России, о чем говорят фото- и видеоприветы от бойцов из зоны СВО на официальной VK-странице музыканта. Сейчас у I.L.A.Y. более 2-х миллионов прослушиваний на «Яндекс Музыке».

«Во все времена, супостаты, пытались захватить и растерзать Русь, а ныне Россию. Всеми средствами они пытались уничтожить нас на поле боя. Но испокон веков — наш народ объединялся и давал отпор чужеродным захватчикам отправляя их восвояси!» — рассказал Илья Тюляев (I.L.A.Y.).

Прослушать трек можно здесь. Клип на композицию «БОЙСЯ» выйдет в августе 2024 года.