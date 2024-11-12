В Павловском Посаде прошло путешествие во времени со скрипичным шоу VITELIA

Концерт скрипичного шоу VITELIA: «Времена года Вивальди» прошел на сцене Дома культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде. Музыканты сыграли композиции разных эпох от классики до рока, зажигательное диско и симфонические рок-хиты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зрители тепло встретили прекрасных артистов и остались в восторге от шоу. Красивые номера, ослепительные костюмы и бешеная энергетика царили весь вечер в Доме культуры.

«Скрипичное шоу VITELIA — это про нестандартный подход к струнной музыке. От нас вы точно не увидите (и не услышите) типичного консерваторского выступления. Мы создали уникальную программу, которая включает совершенное новые авторские аранжировки для классических произведений, а также мы адаптировали современные треки», — сказали участники шоу VITELIA.

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