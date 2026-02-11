Музыкальное мероприятие провели для первоклассников в Ленинском округе

Во Дворце культуры «Видное» Ленинского округа 10 февраля состоялась музыкальная тимбилдинг-викторина «Музыкалити» для учащихся 1 класса школы № 2. Мероприятие было направлено на развитие коммуникативных навыков, музыкального восприятия и формирование благоприятной среды для взаимодействия в детском коллективе. Формат встречи позволил объединить образовательные и досуговые элементы в рамках одной программы, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Активность была организована с целью развития музыкальных способностей у детей и на их раскрепощение в кругу своих одноклассников. В этом возрасте ребята часто бывают стеснительными, и такие интерактивные форматы помогают им чувствовать себя увереннее, учат работать в команде, проявлять инициативу и просто получать удовольствие от совместного творчества. Мы стараемся делать мероприятия не только развлекательными, но и полезными с точки зрения личностного развития», — приводятся в сообщении слова заведующей культурно-массовым отделом ДК «Видное» Валентины Тарантовой.

В рамках программы ребята выполняли задания на распознавание музыкальных фрагментов из анимационных произведений, принимали участие в ритмических упражнениях, а также в танцевальном блоке, направленном на развитие координации движений и чувства темпа. Задания были адаптированы под возрастную категорию и предполагали работу в группах.

Общее количество участников викторины вместе с педагогами и ведущим составило 43 человека. Подобные музыкальные встречи во Дворце культуры проходят регулярно — в среднем раз в месяц, однако по запросу образовательных учреждений могут организовываться и чаще. Уже в марте планируется проведение аналогичной викторины, но в этот раз — для студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.