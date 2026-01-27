Музыкальное лото «Хит-зачет» провели в Ленинском округе в День студента

В честь Дня студента в кинотеатре «Искра» Ленинского округа 25 января прошло развлекательное музыкальное лото «Хит-зачет!». Игра была призвана не только развлекать, но и проверять музыкальную память участников, предлагая фрагменты песен разных эпох, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Все игры, которые мы проводим, мы разрабатываем сами небольшой, но очень дружной командой. Каждый раунд в сегодняшней игре посвящен отдельной временной эпохе и предлагает свои сложности для участников — например, иногда мы переворачиваем фрагменты песен, чтобы их было сложнее узнать. Игра индивидуальная, каждый играет сам за себя, но никто не запрещает подсказывать друг другу внутри маленьких команд. Нам важно, чтобы участникам было интересно, весело и комфортно», — рассказала специалист отдела по работе с молодежью МБУ «Энергия» Елизавета Федосова.

Мероприятие включало семь раундов, в каждом из которых участники слушали 30-35-секундные фрагменты песен и отмечали авторов и названия в бланках. Если кому-то удавалось собрать песню по вертикали или горизонтали, нужно было крикнуть «хит-зачет!» — первые пять победителей получили небольшие призы. Главный супер-приз достался тому, кто закрыл все поля первым.

«Игра очень увлекательная, интересно вспоминать авторов и названия песен. Мне же легче узнавать старые композиции — я много времени проводила с бабушкой в детстве, поэтому мелодии тех лет вспоминаются быстрее. А новые песни заставляют напрячь память. Атмосфера на мероприятии замечательная: комфортные люди, весело и уютно», — поделилась участница мероприятия Таисия Насоченко.

Музыкальное лото стало отличной возможностью для ребят весело провести время и проверить свои знания. Всего ко Дню студента в округе было организовано пять мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.