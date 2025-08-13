Музыкальная школа в Лыткарине пополнилась новыми инструментами

Детская музыкальная школа городского округа Лыткарино готовится к новому учебному году с масштабным обновлением материально-технической базы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старейшее образовательное учреждение округа в этом году получит современные музыкальные инструменты на сумму более 6 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Семья» с участием регионального и муниципального софинансирования.

«Современное обучение требует современных инструментов. В этом году мы закупаем клавишные гусли, струны, медиаторы, восемь балалаек, семь домр, а также скрипки, бас-гитару и деревянные духовые инструменты. Для классов ударных приобретем полную ударную установку», — отметила директор музыкальной школы Галина Бакулина.

Особое внимание в этом году уделено новому направлению — обучению игре на арфе. Впервые в истории школы будет приобретена одна концертная и одна ученическая арфа. Все инструменты поступят в учреждение в октябре.

Кроме инструментов, школа обновит учебно-методическую литературу, приобретет интерактивную панель и ноутбуки. Это позволит создать для учеников максимально комфортные условия для обучения.

Музыкальная школа Лыткарино предлагает программы обучения продолжительностью 5 и 8 лет. В настоящее время открыт бесплатный набор детей по 11 направлениям. Ежегодно в лыткаринской музыкальной школе обучается порядка 350 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.