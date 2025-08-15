Музыка и поэзия объединили молодежь и гостей на вечере в городском парке

В рамках мероприятия, команда Молодежного Парламента вручила администрации парка сборник стихотворений блокадницы Земфиры Петровны. Этот символический жест реализован в рамках проекта «История в стихах» в составе конкурса «Патриотизм в действии» и является знаком глубокого уважения к памяти старшего поколения, а также призывом к сохранению культурного и исторического наследия.

Вечер продолжился чтением авторских и любимых стихотворений участников, а также совместным исполнением песен под гитару. Теплая атмосфера, наполненная аплодисментами, общением и искренними эмоциями, объединила присутствующих гостей

Организаторы выражают благодарность всем выступившим и гостям за участие, а также администрации городского парка за создание комфортных условий. Отдельная признательность — за поддержку инициатив, направленных на развитие молодежной культуры и сохранение исторической памяти.

В конце августа текущего года, накануне начала учебного года, планируется проведение повторного музыкально-поэтического вечера в городском парке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.