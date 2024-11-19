Мужчины в России стали реже уходить в декрет

Как известно, отпуск по рождению и уходу за ребенком положен каждой женщине в России. Однако и мужчины могут заботиться о малышах, но они стали реже пользоваться таким правом. Об этом сообщила РИАМО юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Как таковой декретный отпуск мужчинам не предоставляется, но мужчины имеют право на отпуск по уходу за ребенком. Если это полная семья, в которой женщина не ушла в декретный отпуск, то мужчина может уйти в такой отпуск. Также если мужчина растит ребенка один, то он может взять отпуск по уходу на срок до 3 лет», — сказала Яковлева.

По словам юриста по трудовому праву, мужчина уходит в отпуск и ему из Социального фонда России выплачивается пособие. При этом за ним сохраняется рабочее место, как и у женщин. Яковлева уточняет, что, ухаживая за ребенком, мужчина может трудиться, но неполный рабочий день.

Юрист по трудовому праву подмечает, что ранее таким правом мужчины пользовались неправомерно. Они сокращали свой рабочий день на 1 час, а то и менее. Сейчас мужчины реже стали брать отпуск по уходу за ребенком.

Во вторник отмечается Международный мужской день. Праздник установлен с целью подчеркнуть важность заслуг мужчины в семье и обществе.