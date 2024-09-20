Мужчины РФ могут поучаствовать в опросе по укреплению здоровья мужского населения

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) по заданию министерства здравоохранения РФ и совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере проводит социологическое исследование по вопросу сохранения и укрепления здоровья мужского населения. Об этом сообщают организаторы исследования.

Мужчин в возрасте 18 лет и старше приглашают поучаствовать в проводимом исследовании и ответить на несколько вопросов перейдя по ссылке для прохождения опроса.

Участие в опросе позволит определить направления сохранения и укрепления здоровья мужского населения нашей страны.

Участие в опросе строго конфиденциально и анонимно, вся полученная информация будет использована в обобщенном виде после компьютерной обработки.

Опрос проводится до 20 октября 2024 года включительно.