«Мужчины не плачут»: как эта фраза влияет на психику представителей сильного пола

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что распространенная фраза «Мужчины не плачут», часто используемая родителями и обществом, негативно влияет на эмоциональное развитие мужчин и может привести к психологическим проблемам, сообщает RuNews24.ru .

Фраза «Мужчины не плачут» давно укоренилась в культуре и часто звучит в семьях, школах и фильмах. По словам Лунюшина, подобные установки формируют у мальчиков и мужчин искаженное восприятие собственных эмоций и роли в обществе.

Он пояснил, что слезы — это естественная защитная реакция на сильные чувства, такие как тоска, обида или одиночество.

«Когда человек испытывает сильные чувства, то плач считается нормой. Он помогает пережить эти эмоции. Но если мальчику внушают, что плакать нельзя, он начинает подавлять чувства, что может привести к агрессии или внутреннему напряжению», — отметил эксперт.

Психолог добавил, что иногда мужчины все же позволяют себе плакать в одиночестве или на приеме у специалиста, но часто испытывают при этом чувство вины.

«Родителям удобно сказать: „Не плачь, ты ведь мужчина“. Это манипуляция, которая мешает ребенку выражать эмоции», — заявил Лунюшин.

Эксперт подчеркнул, что подавление эмоций с детства формирует у мужчин внутренние барьеры для выражения чувств. В дальнейшем это может привести к психологическим трудностям и проблемам в общении.