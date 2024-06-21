Мужчину с донорским сердцем из Ленинского округа пригласили в эфир Первого канала

Видновчанин Валентин Ткачев, в 2022 году перенесший пересадку сердца, рассказал о своем восхождении на вершину горы Бештау в эфире Первого канала. Он стал гостем телепрограммы «Мужское и женское», сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Когда я пробежал свой первый километр — это была огромная радость: раньше не мог на второй этаж подняться, а теперь я бегу, и у меня получается. Через год после этого я уже участвовал в марафоне на дистанции 10 километров. А когда я принял участие в забеге на вершину Бештау, я не верил, что смогу до нее дойти, не то, что добежать. В итоге пробежал 14,5 километров с подъемом 925 метров», — рассказал житель Ленинского округа.

На вопрос ведущей Юлии Барановской он ответил, что в ходе маршрута ни разу не думал повернуть назад, потому что готовился.

Валентин Ткачев совершил забег на гору Бештау в Пятигорске в апреле 2024 года. Одной из главных целей забега для него стало поднятие на вершине горы флага Ленинского городского округа, ставшего его талисманом. Герб округа и название города Видное также изображены на спортивных футболках Валентина.

С момента пересадки сердца видновчанин пробежал свыше 10 марафонов разного уровня и каждую победу, по его словам, он посвящает своему донору, имени которого он не знает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.