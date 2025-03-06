Мужчинам объяснили, почему не стоит делать избраннице предложение на 8 Марта

Психолог: праздник с нотками феминизма — не лучшее время делать предложение

Психолог Дарья Якушева считает, что предложение руки и сердца второй половинке, сделанное 8 Марта, может быть воспринято неоднозначно из-за определенного подтекста праздника, сообщает NEWS.ru .

Среди плюсов такой идеи — общая романтическая атмосфера праздника и эффект сюрприза, считает специалист.

Однако есть вероятность того, что предложение будет воспринято избранницей неоднозначно, так как Международный женский день несет феминистический подтекст, предупредила эксперт.

«Это день борьбы за равноправие, против патриархальных норм, и может показаться, что предложение присоединяется к нему, а то и входит в противоречие», — пояснила Якушева.

Кроме того, предложение на 8 Марта может показаться не уникальным, а дежурным, поэтому важно все продумать, ориентируясь на характер возлюбленной, добавила психолог.