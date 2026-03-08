сегодня в 11:18

Мужчина в Хабаровске хотел отобрать у бывшей девушки деньги за подаренное авто

Михаил из Хабаровска на один из праздников подарил своей девушке Volkswagen Tiguan. Парень собрал близких, они провели игру в формате «Поля чудес», а в финале даме вручили машину, сообщает Baza .

На автомобиль скидывались в том числе и родители девушки.

Через некоторое время отношения ухудшились, пара разошлась. Михаил захотел вернуть дорогостоящий подарок.

Мужчина сказал Анне, что подарил ей авто «понарошку». Девушка возвращать машину не захотела.

Михаил снял с авто аккумулятор, колеса и элементы тюнинга. После этого обвинил бывшую девушку в мошенничестве и подал в суд.

Парень надеялся взыскать с Анны около 750 тыс. рублей за неосновательное обогащение, почти 129 тыс. за использование его материальных средств и 22 тыс. рублей за государственную пошлину.

Суд шел долго. Однако юристы Анны доказали, что Михаил не прав. Суд отказал мужчине в иске.

