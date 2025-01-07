Мужчина не смог отсудить у экс-жены деньги за купленную для нее собаку

Бывшие супруги прожили в браке девять лет. За это время у них появилась общая дочь и стаффордширский терьер, стоимость которого при разводе мужчина пытался отсудить, но не смог, пишет РИА Новости .

При разводе мужчина хотел вернуть себе 50% стоимости собаки, а также всех предметов мебели, которые покупались при нем в браке. Он также хотел возместить половину от цены за покупку спортивных занятий и медицинских услуг.

«Суд не нашел оснований для удовлетворения требований о взыскании средств, затраченных на приобретение щенка породы американский стаффордширский терьер, зеркала-шкафа, смесителя, раковины под ванну», — сказано в решении суда.

Причиной отказа стало в том числе то, что не все заявленные платежи можно делить. А по тем платежам, которые можно было бы разделить между бывшими супругами, не хватило доказательств: где-то отсутствовали документы, подтверждающие стоимость, где-то не было фактов, подтверждающих, что средства были потрачены именно на семью.

Истец также хотел получить половину от материнского капитала, который женщина получила после рождения дочери, но и в этом прошении ему отказали. Согласно закону, материнский капитал не является совместно нажитым имуществом, так как у него есть специальное целевое назначение.