«Участники спецоперации своим доблестным служением, мужеством и героизмом доказали преданность Родине. И наша задача — создать для героев понятные и достойные траектории развития на гражданке», — заявил глава городского округа.

Он отметил, что в истории страны, в том числе новейшей, множество примеров, когда бывшие участники военных действий успешно занимаются общественной и депутатской деятельностью, открывают свое дело, реализуют потенциал во властных структурах. Благодаря программе «Герои Подмосковья» появился системный инструмент, который позволит сделать этот процесс массовым.

«Со своей стороны мы постараемся организовать работу так, чтобы каждый прошедший отбор участник чувствовал нашу поддержку. Убежден, будущее Московской области — за людьми дела. За теми, кто берет ответственность, кто меняется сам и готов менять жизнь вокруг к лучшему. Именно такие люди станут участниками программы „Герои Подмосковья“. Мы готовы к их приходу и верим, что вместе сделаем наш регион крепче и сильнее», — заключил Мужальских.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.