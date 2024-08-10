Муж Блиновской так и не явился к следователю
Муж блогерши Елены Блиновской Алексей за четыре месяца, с момента ухода на СВО, так и не появился у следствия для ознакомления с материалами дела, пишет РИА Новости.
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение российской блогерше Елене Блиновской по нескольким статьям УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Предпринимательницу обвиняют по разным частям статей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем).
В ходе расследования удалось установить, что индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве мужа Алексея знала о превышении дохода ИП планки в 150 млн рублей.