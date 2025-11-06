Музей-заповедник «Усадьба Мураново» представил тактильные копии экспонатов

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева состоялась презентация тактильных копий музейных экспонатов, предназначенных для незрячих и слабовидящих посетителей. Проект реализован по итогам грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», предоставив возможность ознакомиться с историей усадьбы при помощи тактильного восприятия, сообщила пресс-служба музея.

В состав новой экспозиции вошли три основные модели. Центральное место занимает макет исторического здания усадьбы, вокруг которого сформирована музейная коллекция. Его дополняют тактильное графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Саврасова и портрет Федора Тютчева, выполненный в скульптурной технике. Выбор этих объектов обусловлен их непосредственной связью с образом поэта и культурной средой его жизни.

Работа над моделями объединила современные технологии и ручной труд. Архитектурный макет был собран из деталей, напечатанных на 3D-принтере и вырезанных лазером. Морской пейзаж Саврасова воспроизводился методом рельефной УФ-печати, обеспечивающей возможность тактильно различать линии горизонта, очертания кораблей и движение волн. Портрет Тютчева создавался вручную: скульптор лепил образ, затем следовали этапы формовки, окраски и лакирования, позволяющие передать характер лица и пластику черт через прикосновение. Изготовление моделей осуществила «Мастерская Михаила и Ольги Шу».

Директор музея Александр Богатырев сообщил, что идея проекта развилась из замысла создания уменьшенной модели главного усадебного дома. Это позволило бы рассмотреть здание со всех сторон, «словно взять его в руки». Впоследствии данная концепция привела к разработке целой серии тактильных объектов.

Музей-заповедник планирует дальнейшее развитие проекта. В частности, готовится создание бронзовой модели всей усадебной территории, на которой будут отображены как существующие строения, так и объекты, запланированные к восстановлению к 225-лелетию Федора Ивановича Тютчева в 2028 году.

Тактильная экспозиция, расположенная в Главном усадебном доме, стала постоянным элементом музейной коллекции и доступна для посетителей со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30.

