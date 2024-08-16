Музей СВО в Раменском открыт для посещения

Здесь можно увидеть различные экспонаты. Это и шевроны российских военнослужащих — бойцов СВО, и их оружие, и гильзы от него, и бронежилет, и каски, и аптечку. Много чего. Кроме того, в музее находятся и трофеи, добытые участниками спецоперации в схватке с врагом. Например, дрон, в народе прозванный «камикадзе». А еще тут есть фотографии.

Этот музей — дело рук Максима Козлова, фронтового волонтера Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния. Его поездки с гуманитарными миссиями на Донбасс начались после знакомства с отцом Андреем. Сплотив вокруг себя команду единомышленников, священнослужителей и неравнодушных людей, в том числе прихожан храмов Раменского округа, батюшка продолжает помогать бойцам и мирным жителям Донбасса.

Еще с 2015 года совместно с Раменским казачьим хутором отец Андрей начинал помогать отправлять гуманитарную помощь на Донбасс. Атаман хутора Вячеслав Коценко организовывал поездки, а отец Андрей и неравнодушные люди поддерживали, собирали, сортировали. «С 2022 года мы возим гуманитарку самостоятельно. В этом году образовался Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния», — рассказывает батюшка.

Зачастую люди говорят об СВО: «Это далеко. Это меня не касается! Пусть государство воюет». Отец Андрей подчеркивает, что народ — это и есть государство. Нельзя успокаивать себя тем, что военные действия происходят где-то за тысячи километров. Надо помогать православным братьям и сестрам, попавшим в беду, в не зависимости от расстояния. «Пора просыпаться!», — говорит настоятель Казанского храма г. Раменское.

По решению правительства Украины на территории ЛДНР были сожжены тонны русскоязычной литературы. В 2017 году Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния доставил жителям Донбасса порядка 20 тонн различной литературы на русском языке: сказки, рассказы, учебники. Люди разбирали эти книги по домам, по школам, по библиотекам.

Священникам на новых территориях России приходится не просто. Враг разрушает православные храмы. Не щадит ни солнечные маковки церквей, ни позолоченные кресты, ни своды, воздвигаемые годами, несколько столетий назад. И не смотря на это, ни один священнослужитель не оставляет свой приход. Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния помогает, как может: и стройматериалами, и церковной утварью, и проведением богослужений. Люди боятся прилетов смертельного оружия, но все равно приходят на службу.

Сейчас Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния собирает пожертвования на тепловизионный прицел. Цена одного — 140 тысяч рублей. «Большие деньги! Но без этих прицелов ночью невозможно воевать!», — считает отец Андрей.

Сейчас набирается сумма на прибор ночного видения, а вместе с ним и на медицину, и на стройматериалы, и на подгузники для дома престарелых, и на спортивную форму для школы-интерната, и на канцтовары для первоклашек Донбасса, и на вещи первой необходимости для жителей Курской области. Помочь может каждый.

Принести гуманитарную помощь можно в Казанский храм по адресу: г. Раменское, ул. Коммунистическая, 35а, с 8.00 до 18.00, ежедневно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.