Музей мусора открыли в Егорьевске

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Экологический музей «Музмус» торжественно открылся в Егорьевске по новому адресу. Теперь он находится в доме № 3А деревни Лунинской, площадью около 200 кв. метров. Создатель экомузея — Евгения Буланова. Ее отец и дочка строили и обустраивали музей сами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников церемонии открытия — друзей, помощников — ждала экскурсия, сюрпризы и чаепитие. Они увидели порядка 400 экспонатов, изготовленных вручную из вещей, ставших ненужными — пластиковых бутылок и пакетов, картона, пробок, ткани, стекла и многого другого. Также в здании музея растет живая береза. Экспозиция посвящена охране окружающей среды и обращению с мусором.

«Здание музея мы построили в очень короткие сроки — в этом нам помогали наши друзья, партнеры и благотворители. Спасибо всем большое!» — говорит Буланова.

Посетить музей можно будет с 30 июля. Гостям будут доступны три вида экскурсий:

обзорная экскурсия «Что нам стоит МУЗМУС построить»;

тематическая экскурсия «Погружение в РСО»;

вечер в экомузее «Темная тема».

В рамках своего проекта Евгения Буланова планирует также создать экоцентр, эколекторий, экотеатр, экокафе и коворкинг-площадку для защитников экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.