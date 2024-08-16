Музей лесничества «Русский лес» в Серпухове пополнился новыми экспонатами

Родственники сотрудницы опытного лесного хозяйства «Русский лес» Людмилы Иванниковой передали в Музей лесничества фотографии, награды и документы из семейного архива. Новые экспонаты заняли почетное место в музее, который недавно открылся в Серпухове. Экспозиция посвящена истории лесного хозяйства Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации Серпухова.

Людмила Валентиновна Иванникова трудилась в ОЛХ «Русский лес» всю жизнь. Ее трудовая деятельность началась с должности ведущего специалиста по лесовосстановлению. Впоследствии Людмила Валентиновна передавала свой опыт молодым коллегам, была мудрым наставником. Коллеги с теплом вспоминают ее, как отзывчивую и любознательную женщину.

Под руководством Людмилы Валентиновны в лесном хозяйстве была создана база семеноводства и лесовосстановления. Она инициировала экспериментальную работу.

Н территории Данковского участкового лесничества при непосредственном участии Людмилы Иванниковой был заложен лесной питомник. Там выращивались сеянцы и саженцы лесных культур, функционировали теплицы с установкой искусственного тумана. В них выращивали различные породы деревьев, в том числе декоративные, работал дендрарий, сотрудники которого наблюдали за ростом различных интродуцентов.

Людмила Валентиновна руководила процессом высадки культуры сосны сибирской (кедровой) в Отрадинском участковом лесничестве. Она также проводила опыты по разведению грибов вешенок, изучала методы их выращивания.

За свои заслуги Людмила Валентиновна неоднократно была награждена медалями ВДНХ. При ее участии была создана плантация ивы для заготовки прута для плетения, был изобретен комплекс для выращивания, хранения, подготовки семян лесных культур. В Заокском участковом лесничестве и сейчас успешно функционирует лесосеменная плантация. На территории региона можно увидеть успешно прижившиеся экземпляры бересклета европейского, древогубца круглолистного, граба обыкновенного, сосны Банкса, ореха пихты сибирской и другие виды деревьев.

Память о заслуженном сотруднике хранится в сердцах современников. В честь Людмилы Иванниковой возле посадок культуры сосны сибирской установлен камень с памятной табличкой.

Музей лесничества «Русский лес» работает по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 23. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.