Музей «Энергии» из Королеве взял призы в ряде номинаций национальной премии

I место в номинации «Корпоративная социальная ответственность» получили проекты и экскурсии для семей с детьми, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья.

II место в номинации «Лучший корпоративный музей» получил музей истории денег АО «Гознак».

II место в номинации «Выставка года» вручили за выставку «Главный», где были представлены личные вещи Сергея Королева.

III место в номинации «Лучший издательский проект музея» вручили за книгу «Энергия-Буран», посвященную 35-летию легендарного проекта.

Музей РКК «Энергия» — единственный в стране, где можно увидеть большое количество космических аппаратов, действительно побывавших в космосе: аппарат, на котором были доставлены на орбиту и впервые живыми возвращены на Землю собаки Белка и Стрелка, космический корабль «Восток-6», на котором в 1963 г. в космосе побывала первая женщина Земли Валентина Терешкова, многоместный аппарат «Восход-2», знаменитый тем, что из него космонавт Алексей Леонов в 1965 г. впервые в мире вышел в открытый космос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.