Музей Чайковского в Клину откроет бесплатный вход для студентов и Татьян 25 января

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину 25 января предоставит бесплатный вход студентам и обладательницам имени Татьяна в честь Татьяниного дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Татьянин день, 25 января, мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину проведет традиционную акцию. Бесплатно посетить музей смогут все студентки и студенты, а также обладательницы имени Татьяна. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус или имя.

Гости смогут осмотреть мемориальный дом композитора, выставку «Старая добрая сказка» и экспозицию «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь». Рядом с концертным залом продолжает работать новогодняя фотозона.

В этот же день в 13:00 в музее состоится Бал Татьяны Лариной в стиле XIX века. Посетители узнают историю праздника и познакомятся с традициями бальной культуры России.

Записаться на мероприятие можно по телефонам: +7 (496) 242-10-50, +7 (915) 110-43-38, +7 (985) 456-08-10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.