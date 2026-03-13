Музеи Сергиева Посада получили награду Яндекса «Хорошее место 2026»

Четыре музея Сергиева Посада удостоены награды «Хорошее место — 2026» от сервиса Яндекс Карты за высокий рейтинг и положительные отзывы посетителей. Отметку получили «Ретро-гараж», музей советского детства, музей брендов, истории и дизайна упаковки и музей «Арт-Макет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награду ежегодно вручают компаниям с самым высоким рейтингом по оценкам и отзывам пользователей Яндекс Карт. Победители получают специальную отметку в профиле и наклейку для размещения на входе или витрине.

Музей «Ретро-гараж» посвящен советскому автопрому. Экспозиция включает стилизованные под сцены из советского кино стенды и интерактивные зоны, где можно изучить устройство двигателя, услышать звуки моторов и попробовать накачать колеса от велосипеда до грузовика.

Музей советского детства рассказывает об играх и игрушках 1950-х — начала 1990-х годов, а также об истории их создания и педагогическом значении. При музее работает лавка с отечественными товарами, выполненными по советским образцам и произведенными на российских фабриках и местными мастерами.

В музее брендов, истории и дизайна упаковки представлена упаковка кондитерских, парфюмерных и продовольственных компаний XIX–XX веков, образцы рекламы и художественного дизайна. Экспозиция работала в центре Москвы с 1999 года, в 2011 году была закрыта и спустя 11 лет возобновила работу в Сергиевом Посаде.

Музей «Арт-Макет» демонстрирует макеты достопримечательностей городов Золотого кольца. Архитекторы-реставраторы вручную выполнили моделирование, сборку и покраску объектов, воссоздав мельчайшие детали архитектуры и ландшафта.

«Дорогие посетители, хотим сказать спасибо за то, что делитесь впечатлениями о посещении музеев. Ваши отзывы помогают нам расти, а оценки вдохновляют каждый день!» — отметили в Сергиево-Посадском музейном комплексе.

В учреждении подчеркнули, что признание стало результатом поддержки гостей и их высокой оценки работы музеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.