Музеи Подмосковья подготовили тематические мероприятия ко Дню Победы

С 8 по 11 мая, к празднику Великой Победы, государственные музеи Московской области подготовили для посетителей насыщенную программу мероприятий. Гостей музеев ждут выставки, экскурсии, театральные постановки, интерактивные программы, мастер-классы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерстве культуры и туризма региона.

Так, Серпуховский историко-художественный музей в честь 80-летнего юбилея Великой Победы подготовил экскурсии по выставке «Военная медицина», интерактивное занятие для детей «Пограничник» и пешеходную театрализованную экскурсию по городу «Воспоминания о войне». 9 мая в музее состоится концерт «Опять весна на белом свете», а 10 мая — лекция «Великая Отечественная война в советской мультипликации» с историком мировой анимации Винни Лужиным.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» специально к главному празднику нашей страны подготовили концерт «Минувших лет живая память», в программе — песни военных лет, произведения советских композиторов, песни из кинофильмов в исполнении преподавателей и студентов Российской академии музыки им. Гнесиных.

Большая программа ждет посетителей музея «Новый Иерусалим». Ко Дню Победы там открылись две выставки — «Музей. Опаленные страницы» и «Война. Победа. Память». 9 мая в библиотеке музея состоится лекция «Окна Победы», которая познакомит с плакатами «Окна ТАСС» из коллекции музея. Занятие «Маленькие герои большой войны», которое пройдет 8 мая, познакомит юных гостей музея с историями животных на войне. Также в программе концерт «Пушки и музы» из цикла «Время, вперед!», где прозвучат произведения Д. Шостаковича и М. Вайнберга.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина гостей ждет литературно-музыкальный салон «Люди Победы», где прозвучат стихи, посвященные событиям Великой Отечественной войны, любимые военные песни и музыка тех лет. Завершится программа воспоминаниями о своих близких, ковавших Великую Побуду, в онлайн-режиме пройдет акция «Бессмертный полк». В усадьбе Вяземы в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» состоится концерт «Весна света», посвященный 80-летию Великой Победы, на котором студенты ГМПИ им. М. И. Ипполитова-Иванова и учащиеся Большевяземской детской искусств исполнят музыку Баха, Крейслера, Римского-Корсакова, Глазунова и Рубинштейна.

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину проходит выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, «Спасенная музыка», рассказывающая о судьбе дома великого композитора в годы Великой Отечественной войны. Посетители познакомятся с уникальными материалами из архива музея, реконструирующими хронику событий на основе документальных источников, фотографий военного времени, свидетельств очевидцев и публикаций в прессе 1941–1945 годов. Малышей ждет детская игровая программа «Дослужиться до генерала», на которой ребятам расскажут о славном военном прошлом семьи П. И. Чайковского и о том, кому из его родственников удалось стать генералом.

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока пройдет акция «Георгиевская лента»: всем посетителям, купившим билет в усадьбы музея-заповедника подарят этот символ Победы. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоится молебен в храме Архангела Михаила. Гостей ждет литературно-музыкальная программа «Я — не первый воин, не последний», награждение победителей конкурса стихов о Родине и выступление фольклорного коллектива «Душегрея». Выставка «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо…» расскажет о писателях, которые стали военными корреспондентами, а также о книгах, издававшихся в СССР в годы войны и послевоенное время. В экспозиции фотографии, книги, периодические издания 40-х годов прошлого века.

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» в рамках акции «Георгиевская лента» 9 мая для гостей с георгиевской лентой посещение выставки «Что такое подвиг?» будет бесплатным, а с 8 по 11 мая бесплатно эту выставку смогут посетить пенсионеры (при предъявлении документа). Также посетителей ждут экскурсии по Зарайскому кремлю, постоянной экспозиции в здании Присутственных мест, выставкам «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» и «Что такое подвиг?».

Звенигородский музей-заповедник подготовил для гостей экскурсию «Рубеж обороны: Палицы — Грязь» и интерактивную программу «Брошь из Георгиевской ленты». Пройдут экскурсии по постоянной экспозиции «Звенигород. От земли до неба», где особое внимание будет уделено части выставки, посвященной Великой Отечественной войне.

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ 9 мая состоится возложение цветов и панихида у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В 13:00 гостей ждет беседа „Великая Победа и великая культура: Мураново в годы Великой Отечественной войны“, а в 14:00 — концерт классической музыки от Владимира Герца и вокально-концертного братства „Московские солисты“.

В Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в День Победы торжественно откроется выставка «Лица Победы», посвященная подвигу женщин в годы Великой Отечественной войны. Через личные истории, предметы эпохи, атмосферу 1930-х годов и проникновенные мультимедийные рассказы посетители увидят, какой ценой была достигнута Победа. В этот день на территории музея будет работать военно-полевой интерактивный музей, где можно будет ознакомиться с образцами оружия и экипировки, работой медиков и связистов в полевых условиях Великой Отечественной войны и окунуться в атмосферу партизанского сопротивления. Кульминацией программы станет концерт «Помним героев наших!» с лучшими песнями военных лет.

Военно-патриотический музей Московской области проведет 8 мая торжественную программу, посвященную Дню Победы, которая начнется в 12:00 праздничным концертом. В 13:00 состоится Митинг памяти, где минутой молчания участники почтут героев, спасших страну от угрозы нацизма. Также для посетителей музея покажут военно-историческую реконструкцию о майских днях 1945 года, которая напомнит о подвигах советских воинов. В музее будут организованы тематические фотозоны и угощение блюдами полевой кухни.

Подробная информация о мероприятиях размещена на сайтах и в соцсетях государственных музеев Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.