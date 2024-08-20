Мусульмане Клина будут участвовать в сборе вещей и продуктов для детей Курска

Мусульманская община Клина не остается в стороне, когда требуется помощь жителям Курской области. Мусульмане региона готовы оказать необходимую помощь, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Председатель местной мусульманской общины Донаербек Джурабеков предложил помочь в приобретении необходимых вещей для размещенных в нашем ПВР жителей Курского приграничья», — сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Накануне она провела личную встречу с представителями общины. Они подтвердили о намерении собрать помощь детям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома в связи с атакой ВСУ и по приглашению губернатора Московской области Андрея Воробьева размещенными в Клину.

В настоящее время в Клинских детских оздоровительных лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» размещены несколько сотен детей Курска. Они покидали свои дома в Судже и других приграничных территориях Курской области спешно. У многих нет с собой не только запасов теплой одежды, но и просто самой необходимой смены белья.

В Клину по инициативе главы округа, общественных организаций, Клинского местного отделения партии «Единая Россия» ведется сбор гуманитарной помощи. Теперь к ней присоединятся и члены мусульманской общины Клина.

Ранее мусульмане Клина помогали организовать сбор помощи для жителей Новороссии — ДНР, ЛНР, сбор всего необходимого для клинских мобилизованных, выполняющих задачи СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.