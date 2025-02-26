Мусоровозам временно отменят штрафы

Депутаты Государственной Думы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий временный запрет на штрафование двухосных и трехосных транспортных средств, задействованных в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В разработке данного законопроекта, корректирующего Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах», участвовали эксперты Российского экологического оператора, передает пресс-служба РЭО.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, проведенный анализ с участием отраслевых организаций, Минтранса и представителей регионов показал, что для соблюдения норм необходимо снизить загрузку мусоровозов на 15-40%. Однако это повлечет за собой дополнительные затраты, что может отразиться на тарифах для населения. При этом штрафы, налагаемые на регоператоров за превышение нагрузки на дорожное полотно, могут превышать 300 тысяч рублей. В связи с этим было предложено внести изменения в № 257-ФЗ, предусматривающие временное освобождение от штрафов для спецтехники, используемой для вывоза ТКО, и установить переходный период для обновления парка мусоровозов. За это время планируется провести анализ всех моделей транспорта и разработать требования, обеспечивающие баланс между безопасностью дорожного движения и справедливой стоимостью услуг по вывозу коммунальных отходов. Законопроект успешно прошел все стадии рассмотрения в Государственной Думе.

Согласно законопроекту, с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не будет распространяться на двухосные и трехосные большегрузные транспортные средства, предназначенные для транспортировки ТКО. Речь идет о мусоровозах, информация о которых внесена в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

В соответствии с документом, данные о специализированной технике из ФГИС УТКО будут передаваться в федеральную государственную информационную систему выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

Кроме того, РЭО предложил установить требования к производителям мусоровозов с целью минимизации негативного воздействия на дорожное покрытие и обеспечения плавного перехода к новым стандартам.

В законопроекте отмечается, что Правительство РФ должно разработать новые требования к мусоровозам до 1 сентября 2026 года. Эти требования будут применяться к технике, произведенной после 1 марта 2028 года.