Мурманский океанариум отреставрируют в честь дня рождения

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Мурманскому океанариуму подарили реконструкцию на день рождения

В пятницу, 12 июля, день рождения празднует Мурманский океанариум. В честь знаменательной даты администрация подписала соглашение о начале реконструкции здания, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

«9 июля подписано соглашение на реконструкцию Мурманского океанариума. Учредитель выделит для этого необходимые средства», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

После реконструкции планируется полностью возобновить работу океанариума. По словам сотрудников учреждения, на время работ животных перевозить не будут.

Океанариум расположен в Мурманске на улице Героев Североморцев на берегу Семеновского озера. Это единственный аквариальный комплекс в Европе, содержащий и обучающий арктических тюленей.