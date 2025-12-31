сегодня в 03:44

Мурашко посоветовал россиянам не переедать на Новый год

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь придерживаться принципа «лучше недоесть, чем переесть», сообщает РИА Новости .

«Не переедать — понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать», — посоветовал он.

Заправленные майонезом овощные салаты и блюда с мясом или копченостями безопасно хранить не дольше 12 часов, сообщила ранее РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

На Новый год принято устраивать семейное застолье. На него приглашают не только родственников, но и близких друзей. С ними люди смотрят праздничные программы и фильмы, весело общаются.

Не менее важная традиция — просмотр новогоднего обращения президента России.

Когда бьют куранты, также принято загадывать желания, которые должны непременно сбыться.

