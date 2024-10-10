Мурал военнослужащему Алексею Репину открыли в Балашихе

Портрет кавалера ордена мужества, погибшего в ходе специальной военной операции появился в микрорайоне Железнодорожный на фасаде дома № 11 на улице Октябрьской. Здесь же открылся новый учебно-тактический центр, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В торжественной церемонии открытия 10 октября приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, советник главы округа, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, директор фонда помощи ветеранам боевых действий и членам их семей «Герои Отечества», руководитель центра Александр Вольвач, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, родные и близкие Алексея, его друзья, жители города, кадеты и юнармейцы.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти Алексею Репину, это символ глубокого уважения наших воинов. Алексей с честью выполнил воинский долг, остался до конца верен присяге. Его жизнь — пример мужества, стойкости, самоотдачи. Наша святая обязанность хранить его память и память наших героев СВО», — сказал Михаил Объедков.

Алексей Репин родился в 1987 году в Тюменской области. Там закончил школу. В 2005 году проходил срочную службу в армии, а после заключил контракт и служил во втором полку отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе. Позже работал в 604-м Краснознаменном центре специального назначения «Витязь». С 2014 года по 2024 год выполнял воинский долг на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Погиб Алексей Репин 22 апреля 2024 года после тяжелого ранения при выполнении служебно-боевой задачи.

«Сегодня открываем мурал нашему боевому товарищу, погибшему воину Алексею Репину. Мы приурочили это памятное мероприятие к открытию нашего учебно-тактического центра, который занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи военнослужащим в зону СВО. Мы обратились за помощью к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и главе Балашихи Сергею Юрову. Нашу инициативу поддержали и предоставили помещение. Теперь центр открыт официально», — рассказал Александр Вольвач.

Фонд «Герои Отечества» с 2022 года оказывает поддержку и помощь бойцам на фронте, военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям, бойцам в госпиталях, гражданскому населению, жителям приграничных районов России.

Учебно-тактический центр занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи. На его базе проходит бесплатное обучение детей до 16 лет начальной военной подготовке, управлению беспилотными авиационными системами, рукопашному бою.

Обратиться в учебно-тактический 2ентр можно ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: микрорайон Железнодорожный, ул. Октябрьская, 11.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.