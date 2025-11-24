Муниципальный конкурс медиатворчества «Медиагород» прошел в Ступине

«В округе подобных конкурсов не проводилось. Мы решили попробовать, и, надеемся, конкурс станет доброй традицией. Верим, что ребята смогут проявить таланты и силы в условиях ограниченного времени, а также получить позитивные эмоции», — отметила педагог-организатор Дома детского творчества Ирина Семергей.

С напутственным словом на открытии конкурса выступила начальник отдела дополнительного образования и воспитания Вера Калинина: «Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Мы вдохновляемся, делимся мыслями и моментами, узнаем важные события из соцсетей. Ваши медиацентры играют ключевую роль в этом процессе. От того, как вы подаете новостную информацию, зависит восприятие вашей школы и ее жизни. Сегодня у вас есть уникальная возможность проявить креативность, творчество и научиться новому. Не бойтесь экспериментировать! Участвуйте, обменивайтесь опытом и открывайте для себя новые горизонты!».

Основная цель конкурса — объединение школьных медиацентров и демонстрация их возможностей.

В мероприятии приняли участие 12 школьных медиацентров из города и сельской местности. Среди участников — ребята, недавно пришедшие в медиасферу, и команды, принимавшие участие в крупных конкурсах. Например, конкурсанты из Михневской школы заняли призовое место на фестивале «Братина».

«Мы завоевали приз на конкурсе благодаря документальному фильму о нашем замечательном учителе Киринском Василии Николаевиче. Он воевал на фронте Великой Отечественной войны и стал известным художником-скульптором. Сегодня идея участвовать возникла спонтанно. Рады участвовать в таком многостороннем конкурсе, который открывает новые знания. Надеюсь, отлично проведем время и получим массу положительных эмоций. Что касается соперников, считаю, они — не соперники, а наши коллеги», — поделился Максим Языков.

Участники прошли 10 уникальных медиастанций, каждая из которых требовала различных навыков от работы с текстами до анимации.

Победителем конкурса стал медиацентр Михневской школы «Созвездие школа». Вторе место заняли ученики Большеалексеевской школы, третье место досталось ступинской СОШ № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.