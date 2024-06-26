Муниципальный форум «Управдом» состоится в Раменском 27 июня

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 11:40

27 июня на муниципальном форуме «Управдом» жители Раменского городского округа смогут обсудить важные вопросы, касающиеся благоустройства своих домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках мероприятия участники обсудят проведение капитального ремонта в 2024 году, уборку подъездов и придомовой территории, а также график отключения горячего водоснабжения.

Жители смогут задать все интересующие их вопросы и высказать свои предложения по улучшению жилищных условий.

Начало форума запланировано на 16:00 по адресу: г. о. Раменское, ул. Махова, д. 18/1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.