Муниципальный форум «Управдом» прошел в Балашихе

В рамках мероприятия главными темами стали — комплексное благоустройство дворовых территорий и безопасность газового оборудования.

В форуме приняли участие начальник управления ЖКХ администрации округа Юлия Смирнова, руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Пётр Попов, начальник газовой службы «Прометей Плюс» Игорь Насыров, замначальника управления «Балашиха» МособлЕИРЦ Вера Марковина, а также жители.

«Ежегодно муниципальная программа, с учетом софинансирования региональных властей, предоставляет жителям Балашихи возможность благоустроить дворовые территории, которые пришли в негодность или от которых осталось только название. Сегодня руководство управления по благоустройству рассказало о том, какие работы уже выполнены и что будет сделано к 195-летнему юбилею города», — сказал Петр Попов.

В рамках встречи было отмечено, что за последние пять лет на территории округа было приведено в порядок и модернизировано около 160 элементов благоустройства. Работа по оценке и формированию адресного перечня проводится в предшествующем году, в период с мая по июнь. В настоящее время началось формирование плана на 2026–2028 годы.

«Критериями отбора дворовых территорий в программу являются наличие обращений жителей в адрес администрации и органов власти Московской области, а также ежегодная оценка состояния дворовых территорий. Мы оцениваем износ покрытия основных элементов, которые планируются к модернизации в ходе программы, состояние проездов, бордюрных камней, тротуаров, детских игровых площадок и других элементов. С 2025 года мы проводим распределение средств через портал Минфина России. В этом году мы реализуем 14 дворовых территорий, 6 из которых через программу субсидий. Работы уже начались в городе, и в этом году мы делаем 31 детскую площадку в этих дворах», — сказала начальник реализации муниципальных программ управления Юлия Левковская.

Еще одной темой форума стала — безопасность газовых систем и ответственность за их обслуживание.

«Анализ выявил использование неподходящих дымоходов из алюминиевой гофры, что вызвало озабоченность у „Мособлгаза“. После этого были разосланы уведомительные письма с требованиями к материалам, используемым с газоиспользующим оборудованием и о предстоящих проверках. Для информирования жителей объявления размещаются за 30 дней до планового обхода», — рассказал Игорь Насыров.

В завершении мероприятия жители могли задать свои вопросы — в основном их интересовали следующие темы: вырубка сухих деревьев, управление общедомовым имуществом, проблемы, связанные с ЖКХ, благоустройство дворов и работ по устранению износа элементов дворовой инфраструктуры.

Форумы «Управдом» проводятся в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева — их организовывают в каждом муниципалитете ежеквартально.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.