Муниципальный этап конкурса Педагогический дебют стартовал в Лобне

Церемония открытия прошла в актовом зале школы №9. В 2025 году победителем конкурса стала учитель английского языка этого учреждения Дарья Бондарева, поэтому новая площадка выбрана не случайно.

В состав жюри вошли главный эксперт управления образования Лидия Прилепская, эксперт Надежда Слесарук, председатель профсоюза Альбина Рамазанова, учителя Юлия Никитина и Эльвира Кравченко, а также победитель прошлого года Дарья Бондарева. Председателем жюри назначена исполняющая обязанности начальника управления образования Анастасия Акимова.

Организаторы подготовили для участников творческую жеребьевку. Порядок выступлений определили с помощью имбирных пряников с эмблемой конкурса и номером на обороте.

«Педагогический дебют — это не только соревнование, но и возможность для профессионального роста, обмена опытом и знакомства с коллегами из разных школ. Каждый участник представит свое педагогическое кредо, поделится инновационными методиками и покажет, как можно сделать уроки по-настоящему интересными и запоминающимися», — отметил в своем канале «МАХ» первый заместитель главы администрации Владимир Зиновьев.

Впереди конкурсантов ждут испытания, которые позволят выявить новые имена в системе образования Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.