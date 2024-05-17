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Муниципальных служащих могут уволить за коррупционные правонарушения

Нарушения антикоррупционного законодательства РФ в органах местного самоуправления контролируют органы прокуратуры, а также подразделения, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. При проведении проверок анализируются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Согласно федеральному закону от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за совершение коррупционных правонарушений муниципальным служащим предусмотрена дисциплинарная ответственность:

Замечание

Выговор

Увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с утратой доверия

К таким правонарушениям относится:

Несоблюдение ограничений и запретов;

Несоблюдение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов;

Неисполнение обязанностей, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

Главным управлением региональной безопасности Московской области на постоянной основе проводится анализ практики привлечения муниципальных служащих Московской области к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений.

На основе анализа поступающих сведений управление противодействия коррупции в Московской области подготовило обзор выявленных нарушений и недостатков при привлечении муниципальных служащих Московской области к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.