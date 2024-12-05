Руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия» во Власихе Алексей Клюкин отметил, что «Народная программа» партии «Единая Россия» представляет собой динамичный инструмент, чутко реагирующий на общественные потребности и служащий маяком для деятельности депутатов, сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ.

2023 год стал отправной точкой для реализации преобразований в 2024 году и в последующие годы. Муниципальная часть «Народной программы» выполнена полностью.

Были подготовлены проекты для проведения строительных работ, реконструкции систем теплоснабжения и водоснабжения, а также благоустройства общественных территорий.

Капитальный ремонт школы имени А. С. Попова начатый еще в 2023 году, завершился в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.