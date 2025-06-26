Муниципалитеты Подмосковья смогут сами назначать памятные даты, связанные с ВОВ

«Муниципальные образования смогут устанавливать памятные даты, связанные с событиями, послужившими основанием для присвоения населенным пунктам почетного звания, а также проводить мероприятия, приуроченные к памятной дате», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что такая практика уже имела место в Подмосковье. Так, в 2022 году в Наро-Фоминске 26 декабря учредили День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Брынцалов отметил, что и другие муниципалитеты региона должны иметь такое право.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что патриотическая акция «Свеча памяти» прошла по всему региону 22 июня. Именно в этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война.

«Помним героев, скорбим о погибших», — сказал Воробьев.