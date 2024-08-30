Мультисезонная детская инфраструктура появится в подмосковном ЖК «Одинбург»

В Одинцовском городском округе в рамках комплексного развития территорий строят жилой комплекс «Одинбург». На территории новых корпусов 4а и 4б семейного квартала создадут мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Одной из особенностей концепции благоустройства является цепочка детских площадок, вытянутая вдоль всей территории. Для удобства юных жителей пространство разделено на возрастные группы. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами.

Для юных любителей активного отдыха и спортивных занятий на территории построят воркаут-зону с современными тренажерами для различных групп мышц. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение помогут малышам оставаться в безопасности.

Особое внимание в проекте уделено архитектурным деталям, которые делают пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Например, центральным элементом является пергола с навесами, которая не только создаст приятную тень в летний зной и защитит от дождя или снега, но и станет важной точкой общественной жизни, где родители смогут комфортно наблюдать за играющими детьми и общаться.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» находится в Одинцовском городском округе в 7 минутах от МКАД вблизи реки Саменки, Подушкинского и Дубковского лесопарков. Здесь уже построены 9 корпусов и детский сад. Ведется активное строительство новых секций и школы на 825 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.