Мультипликация помогает в реабилитации людей с ОВЗ в Реутове

В комплексном центре «Балашихинский» в отделении социальной реабилитации для людей с особенностями здоровья старше 18 лет проводятся занятия по созданию картин из песка в технике «Песочная мультипликация». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Песочная мультипликация — это один из самых удивительных видов изобразительного искусства и анимации. Тонкими слоями песок наносится на световой стол, и картина появляется прямо на глазах у присутствующих.

Но песочная анимация — это не только творчество. Рисование песком снимает эмоциональное напряжение, которое происходит из-за больших затрат физической и эмоциональной энергии. Рисование песком помогает забрать негативную энергию, за счет чего повышается эффективность, качество жизни, человек становится счастливее и удовлетвореннее.

На занятии специалист по социальной работе Осенина Алина Дмитриевна часто использует метод «Рука в руке».

«Благодаря этому методу ученик может контролировать степень раскрытия ладони, запоминать верную траекторию движения пальцев и вспомогательных предметов, а затем и самостоятельно выполнять картину. У нас нет строгой задачи «нарисовать красиво», главное — получить удовольствие от процесса, тогда и эмоции от результата станут ощущаться совсем иначе!» — рассказала Алина Дмитриевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.